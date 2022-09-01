Üniversitede gerçekleştirilebilecek havacılık faaliyetleri ele alındı

Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Arslan ve pilot ekibi Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir, 26-27 Mayıs 2022 tarihinde ilki düzenlenen 1. Bilecik Bilim Şenliğine uçuş ve havacılık performanslarıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı konuklarına teşekkür etti. Ziyarette, TEKNOFEST gibi çeşitli yarışma ve organizasyonlarda Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine özel pilotaj desteği verilmesi, bilim şenliklerinde uçuş gösterileri sunulması, üniversitede açılabilecek model uçak uçuşu eğitim kursları için uçuş eğitimi desteği verilmesi gibi konular görüşüldü.

Ardından Rektör Beydemir, Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Arslan’a günün anısına hediye takdim etmesi ile ziyaret sonlandırıldı.