Üniversitede ‘Eğitim Kalitesi’ toplantısı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik alanda yapılan çalışmalar hakkında Öğretim Üyelerini bilgilendirmek ve eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak amacıyla ’Eğitim Kalitesi Toplantısı’ yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonunda yapılan toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve 40’a yakın profesör hocalar katıldı. Üniversitenin gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, University Ranking By Academic Performance (URAP) sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların ele alındığı toplantıda katılımcılarla fikir alışverişinde bulundular.