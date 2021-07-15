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Üniversite personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi.

BİLECİK 15.07.2021, 10:27
Üniversite personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personeline Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmiş ve bir ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatılmıştı. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmış ve iş birliği yapıldı. Protokol kapsamında üniversite 10 personeline Ankara AFADEM tarafından Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi. “Bilinçli ve tedbirli bir afet yönetimi” ilkesiyle gerçekleştirilen eğitimde, doğal ve doğal olmayan afetlerde ilk yardım başta olmak üzere pek çok hayati konular ele alındı.
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