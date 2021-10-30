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Üniversite öğrencilerine ‘Tütünle Mücadele’ isimli konferans verildi

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversite öğrencilerine ‘Tütünle Mücadele’ isimli konferans verildi. Sigara tiryakilerinin sağlığını koruması için bu alışkanlıklarından bir an önce kurtulması gerektiğine vurgu yapıldı.

BİLECİK 30.10.2021, 11:19
Üniversite öğrencilerine ‘Tütünle Mücadele’ isimli konferans verildi

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversite öğrencilerine ‘Tütünle Mücadele’ isimli konferans verildi. Sigara tiryakilerinin sağlığını koruması için bu alışkanlıklarından bir an önce kurtulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şeyh Edebali KYK Erkek Öğrenci Yurdu, Bilecik KYK Kız Öğrenci Yurdu, Pazaryeri KYK Kız Öğrenci Yurdu, Ertuğrulgazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüklerinde düzenlenen konferanslarda Halk Sağlığı Hizmetleri Uzmanı Havvali Özdemir Şahin, Çocuk Gelişim Uzmanı Sedef Akdoğan Kul ve Rehberlik Öğretmeni Fatma Altınsoy ‘Tütünle Mücadele’ isimli konferans sunumu gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen konferanslarda, sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu ve beyin hücrelerini öldürdüğü için bu organın belli bölümlerinde kalıcı tahribatlar yaptığı belirtildi. Konferanslarda ayrıca, sigaranın beyin ve kalpte damar tıkanıklıklarına yol açtığı, ağız kokusu ve diş ve diş eti hastalıklarına neden olduğu, tat alma duyusunda bozulmalara sebep olduğu anlatıldı. Sigara tiryakilerinin sağlığını koruması için bu alışkanlıklarından bir an önce kurtulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan çok sayıda öğrencinin katıldığı programda öğrencilerin yönelttiği sorular uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.

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