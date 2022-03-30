Üniversite öğrencilerine gıda hijyen eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerine gıda hijyen eğitimi verildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda kontrol görevlileri tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencilerine işletme denetimi, numune alma, prosedürü ve idari yaptırımlar hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitime Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Öğretim Üyesi Mesut Kaplan, ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir”

Eğitimde konuşma gerçekleştiren Tarım Ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz, aldığı her ürünü kontrol etmeli şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmalı. Gelen ihbarlar üzerine kontrol görevlilerimiz en kısa zamanda ihbarları değerlendirip gerekli denetim ve kontrolden sonra tüketicilerimizi konu hakkında bilgilendirmektedir’’ dedi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak ise yaptığı konuşmada gıda ve çevrenin ayrılmaz bir bütün olduğu ifade etti.

Program, öğrencilerin merak ettiği konular hakkında soru cevap yapılmasının ardından, eğitimcilere sertifika verilmesiyle son buldu.