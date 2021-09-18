İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Namık Yalçın, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e ‘Lefke Taşı’nın değeri hakkında ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Şahin ‘Lefke Taşı’nın birçok tarihi yapılarda kullanıldığını belirterek UNESCO Dünya Tarihi Mirasına gireceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Namık Yalçın, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş, Jeoloji Yüksek Mühendisi Onur Yılmaz ve Mimar Sinan Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Özge Boso Hanyalı, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret ederek ‘Lefke Taşı’ ocaklarında incelemelerde bulundu.

“Büyük ilgi çekiyor”

Konuya ilgin açıklama yapan Başkan Şahin, “UNESCO Tarihi Dünya Mirası içinde yer alması önerilen tarihi ‘Lefke Taşı’ değerli hocalarımızın, üniversitelerimizin, meslek odalarının büyük ilgisini çekiyor. 1971 yılında Mekece-Osmaneli jeolojik yapısını tez konusu yapan İstanbul Üniversitemizin kıymetli bilim adamlarından Prof. Dr. Namık Yalcın ve beraberindeki heyet ile birlikte ’Lefke Taşı’ ocaklarımızda incelemelerde bulundu.”

“UNESCO Dünya Tarihi Mirasına girecek”

Başkan Şahin ‘Lefke Taşı’nın tarihi birçok yapıda kullanıldığını belirterek, “ Türkiye ve dünyada çok özel bir taş olan ve Haydarpaşa Garı başta olmak üzere, Bostancı Cami, Bebek Cami, Eskişehir Vilayet Binası, Eski Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, ilçemizde ve bölgemizdeki cami, kilise, köprü, konaklar ve benzer yapılarda kullanılmış olan Lefke Taşı UNESCO Dünya Tarihi Mirasına girecek. 1971 yolunda tezle başlayan Osmaneli’ne ilgisini devam ettirerek bugün tarihi Lefke Taşını çok değerli kılmak için heyetiyle birlikte ilçemize gelen değerli hocamıza ve heyetine çok teşekkür ediyoruz. Hocamız ve heyetiyle ‘Lefke Taşı’ konusunda çalışmalarımız devam edecek “dedi.