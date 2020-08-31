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Ünal’a komşu ilçe kaymakamlarından ziyareti
BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNE YENİ ATANAN KAYMAKAM YÜKSEL ÜNAL'A HOŞ GELDİNİZ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
BİLECİK 31.08.2020, 16:33
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Bilecik’in Osmaneli ilçesine yeni atanan Kaymakam Yüksel Ünal’a hoş geldiniz ziyaretleri devam ediyor
Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan komşu ilçe kaymakamları, meslektaşlarına başarı dileğinde bulundular. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, göreve başlayan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret ederek başarılar dilediler. Kaymakamlar ziyarette, ilçeler arasında yapılacak işbirliği ve bilgi alış-verişinin önemine de değinerek, birlikten kuvvet doğacağını vurguladılar.
Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Kaymakam Yüksel Ünal ziyaretlerden dolayı çok memnun kaldığını belirtirken teşekkür etti.
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