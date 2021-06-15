UMKE tatbikat kampı gerçekleştirildi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri 2021 yılı UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesi Dereboyu köyü mevkiinde UMKE il tatbikat kampını gerçekleştirdi.

Faaliyetler kapsamında birinci gün sabah mukavemet arttırma ve fiziksel kondisyon geliştirme çalışmaları, akşam Travma ve Crush Sendromu eğitimi verildi. İkinci gün sabah Söğüt Devlet Hastanesinde HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planı) Saha Tatbikatı Söğüt itfaiyesi ile beraber gerçekleştirildi. Acil durumlarda hastane tahliyesi senaryosu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğleden sonra Dereboyu köyünde enkazda yaralıya müdahale ve enkazdan yaralı çıkartma çalışmaları yapıldı.

Öte yandan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal ve Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile kampı ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’dan yapılan tatbikat ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Özellikle afet durumlarında UMKE’nin önemine değinerek göstermiş oldukları çabadan dolayı UMKE ekibine tebriklerini iletiler.