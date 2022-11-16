Uğur Mumcu Parkında peyzaj ve üst yapı çalışmaları başladı

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı’na yönelik düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz ay altyapı çalışması tamamlanan alanda peyzaj ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Uğur Mumcu adına yakışır şekilde düzenleme ve yenileme çalışmalarının yapıldığı parkın tamamlanmasıyla Bahçelievler Mahallesi ve Bilecik cazip noktalardan bir tanesine daha kavuşmuş olacak.

Çalışmalarda ağaçlar korunuyor, yeşil oranı artırılıyor

Çalışmalarda ağaçlara hiçbir zarar verilmediğini belirten Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Çalışmalarda hiçbir ağaca zarar verilmiyor. Yeşil alanlarımızı daha çok arttırmayı planlıyoruz. İhtiyaç ve lavabo alanları, dinlenme alanları ve yeni aydınlatma sistemleri ile donatılacak alanda çocuklar ve aileler gecenin ilerleyen saatlerine kadar güven içinde zaman geçirme imkanı bulacak. Gerçekleştirilecek proje ile Z kuşağı gençler için kay kay pistinin de yer alacağı projede Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanlarında yetiştirilen peyzaj bitkileri de yer alacak” dedi.