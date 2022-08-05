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Uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi
Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.
BİLECİK 05.08.2022, 10:52
Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Bilecik İl Müftülüğü’nce çocukların öğrenimlerinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirebilmeleri için uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte; mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.