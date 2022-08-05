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Uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

BİLECİK 05.08.2022, 10:52
Uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Bilecik İl Müftülüğü’nce çocukların öğrenimlerinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirebilmeleri için uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte; mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

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