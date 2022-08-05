Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Bilecik İl Müftülüğü’nce çocukların öğrenimlerinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirebilmeleri için uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte; mahallede gökyüzünü birbirinden farklı uçurtmalarla renklendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, düzenlenen etkinlikten dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.