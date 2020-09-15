Üç yıldır kulüp binası olmayan Kınıkspor yardım bekliyor

Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden Kınıkspor Kulübü’nün 3 yıl önce yıkılan binası yerinde yapılması planlanan Kınık Çömlekçilik Kültürü Araştırma Merkezi’ne hala çalışmalara başlanmadı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı ve çömlekleriyle ünlü Kınık Köyü’nün Bilecik 2. Amatör Lig’de mücadele eden takımı Kınık Spor’a yıllar önce muhtarlık tarafından bir bina tahsis edildi. Üç yıl önce bir firmaya Kınık Çömlekçilik Kültürü Araştırma Merkezi yapılmak üzere tahsis edilen arsadaki kulüp binası yıkıldı. O yıl firma üzerinde Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü amblemleri olan bir pankart asarak, üzerine "Ogliv Toplumsal Kalkınma Platformu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak kuruluyor" yazısı asıldı. İçinde bir çok kullanım alanın olacağı Kınık Çömlekçilik Kültürü Araştırma Merkezi’nde Kınıkspor’a bir yer tahsil edileceği öğrenirken, o gün bu gündür arsaya bir çivi dahi çakılmazken, Kınıkspor kulüp binasız kaldı.