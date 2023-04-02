U17 Gençler Ligi’nin kuraları çekildi

Bilecik U17 Gençler Ligi futbol müsabakalarının 2023 sezonu kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi.

Bilecik ASKF binasında gerçekleşen kura çekimine, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İsmail Özdil ve kulüp başkanları katıldı. Kura çekimi öncesi konuşma yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, sezon öncesi kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün U17 ligiyle ilgili toplanmış bulunmaktayız. U17 Gençler Ligi’ne Güneşspor, Gölpazarı Belediyespor, Vitraspor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğütspor ve 1299 Bilecik Kulübü katılacak" dedi.

Toku: "Önemli olan gençlerimize spor yaptırmak, kötü alışkanlıkları uzak tutmak"

Kura çekiminde konuşma yapan Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, “Çift devreli yapılacak lig 15-16 Nisan tarihinde başlayacak. Önemli olan bizlerin gençlerimize spor yaptırmak, ne kadar kötü alışkanlık varsa onlardan uzak tutmak. Sporcunun bedenine başka bir şey sokmamak. Bunlar da sizlerin sayesinde oluyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Gölpazarı Belediyespor müsabakaları Bilecik’te oynamayı talep ederken, bu talep uygun görüldü. Bu ligde şampiyon olacak takım ise, Bilecik’i Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.