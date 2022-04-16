U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu.

Beş takımın katıldığı 2021-2022 U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu son maçta Bozüyük deplasmanında Vitraspor’u 2-0 yenen 1308 Osmaneli Belediyespor oldu. Ligde oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan 1308 Osmaneli Belediyespon şampiyonluk kupasını alırken, yaşanan sevinç görünmeye değerdi.

Tüm teknik heyet ve sporcuları kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak sporun her branşında çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma olanağı sağlıyoruz. Örnek alt yapımızla üst liglere ve milli takımlara sporcu vermeyi sürdürüyoruz. Bugün U-18 futbol takımımız Bilecik bölgesinde şampiyon olup ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandık" dedi.