TVF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı evinde set alamadı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup 10’uncu hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

İstasyon Spor Salonu’ndan oynanan Kadınlar 2. Ligi 10. Grup 10’uncu hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde Düzce Voleybol Takımına 3-0’lık skorla mağlup oldu. Düzce Voleybol Takımı ilk seti 25-20, ikinci seti 25-17 ve son seti 25-22’lık skorla kazandı. Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ligde 2 maçtır galibiyet yüzü göremezken, 8 takımlı ligde 17 puanla 4’üncü sırada yer aldı. Gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kadın Voleybol Takımı ise 10 maçta 9 galibiyet 1 mağlubiyet ile liderliği sürdürdü.