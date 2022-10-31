TVF Kadınlar 2. Ligi: Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı:3 - MFA Zonguldak DSİ:1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde ikinci hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi sahasında rahat kazandı.

İstasyon Spor Salonu’ndan oynanan TVF Kadınlar 2. Lig 10’uncu grupta ikinci hafta müsabakaları geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi saha ve seyirci önünde MFA Zonguldak DSİ’yi 3-1 yendi. Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ilk seti 25-18, ikinci seti 25-20 kazandı. Üçüncü sette oyundan düşen Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 17-25 kaybetti. Son sette muhteşem bir oyun ortaya koyan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 25-20’lık skorla seti bitirdi. Bu skor maçı da 3-1 kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı maç sonu büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyet sonrası ligde puanını 4’e çıkaran Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 8 takımlı grupta 3’üncü sıraya yer aldı. Maçı Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’da izledi.

Öte yandan gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediye Eğitim Spor ligde 2’de iki yaparak liderliğe yükseldi.