Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 10. Grup’ta 8’inci hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı evinde set vermedi.

İstasyon Spor Salonu’ndan oynanan TVF 2. Ligi 10. Grup’ta 8’inci haftasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Cadence Gölcük İhsaniye’ye set vermeden maçı kazandı. Maça iyi başlayan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ilk seti 25-21, ikinci seti 25-14, üçüncü seti 27-25 kazandı. Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol bu galibiyetle puanını 17’ye çıkararak 8 takımlı ligde 4’üncü sırada yer aldı.

Öte yandan gruptaki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kadın Voleybol Takımı ligde ilk mağlubiyetini Semt77 Yalova Spor deplasmanında 3-2’lik skorla alırken, liderliği sürdürdü.