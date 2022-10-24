TVF Kadınlar 2. Lig: Cadence Gölcük İhsaniye Spor: 3 - Bilecik Belediye Spor: 2

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig’inde ilk hafta geride kalırken, Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ilk hafta deplasmanda mağlup oldu.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan Kadınlar 2. Lig’inde ilk hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Cadence Gölcük İhsaniye Spor karşısında uzatma setinde 15-10’luk skorla kaybetti. İlk seti 21-25 kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti aynı skorla kaybetti. Üçüncü seti de 25-21’lik skorla kazanan Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı son seti yine aynı skorla verdi. Uzatma setini de 15-10’luk skorla kaybeden Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ilk haftayı mağlubiyetle geçerek, 1 puanı hanesine yazdırdı.

"Takımımıza desteğimiz tam"

Maç sonunda takımı ve yönetime oynadıkları göz dolduran mücadele için tebrik eden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımımız TVF 2. Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Cadence Gölcük İhsaniye Spor Takımına 3-2’lik skorla mağlup oldu. Takımımıza desteğimiz tam. Gelecek hafta sahamızda oynayacağımız ilk karşılaşmamızda, tüm vatandaşlarımızı salona davet ediyoruz" dedi.