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TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ersoy’un Bilecik temasları
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Bilecik’te bir takım temaslarda bulundu.
BİLECİK 13.02.2021, 11:40
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Bilecik’te bir takım temaslarda bulundu.TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Bilecik temasları sırasında Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında kabul etti. Vali Şentürk ve TÜRSAB Başkanı Özgür, Bilecik’in turizmine ilişkin istişarelerde bulundu.