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Turnuvada birinci olan öğrencilere hediye verildi

Bilecik Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, zeka ve akıl oyunları turnuvasında birinci olan öğrencilere hediye verdi.

BİLECİK 13.06.2021, 12:56
Turnuvada birinci olan öğrencilere hediye verildi

Bilecik Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, zeka ve akıl oyunları turnuvasında birinci olan öğrencilere hediye verdi.

Hayat boyu öğrenme haftası kapsamında düzenlenen turnuva ile ilgili açıklama yapan Altunışık; "Dereceye giren öğrencilerimizi ve bu etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Turnuvada birinci olan öğrencilerimizden Zeynep Efnan Korkmaz’ı Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etmesi bakımından da ayrıca kutluyorum" dedi.
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