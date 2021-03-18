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Türkiye’ye örnek olacak projede sona gelindi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye’ye örmek olacak "Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli" projesinde hedefe adım adım ilerlediklerini söyleyerek, "Danişment köyünde elde edilen 900 bin TL’lik gelirin yüzde 666 arttırılarak 6 Milyon TL’ye çıkartılması hedeflenmektedir" dedi.

BİLECİK 18.03.2021, 10:25 18.03.2021, 10:44
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Türkiye’ye örnek olacak projede sona gelindi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye’ye örmek olacak "Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli" projesinde hedefe adım adım ilerlediklerini söyleyerek, "Danişment köyünde elde edilen 900 bin TL’lik gelirin yüzde 666 arttırılarak 6 Milyon TL’ye çıkartılması hedeflenmektedir" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz ve Yenipazar İlçe Müdürü Salih Kalcık ile birlikte Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Danişment Köyünde hayata geçirilen "Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli" projesi alanın incelemelerde bulundu. Danişment Köy Muhtarı Osman Kaplan ile birlikte projenin sahip olduğu ağılda incelemelerde bulunan İl Müdürü Yoldaş, küçükbaş hayvanların durumları hakkında bilgiler aldı. Şirkete yeni alınan yem karma makinesi ile traktörde incelemeler de bulundu.

"Bu proje ile 19 hayvancılık işletme maliyeti yerine bir işletme maliyetini sağlamış olacağız"

Proje hakkında bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "İlimizden ülkemiz tarımına örnek olacak bir projeyi bundan 2 sene önce Danişment köyümüzde hayata geçirmiştik. Projemizin ’Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli’ olup, başlama tarihimizi 2019 yılıydı. Bu projeyi de 3 yıl içinde yanı 2022 yılında bitirmiş olacağız. İlk etapta 2 bin baş kapasiteli süt/et koyunculuk işletmesi. Sonraki aşamada 500 baş kapasiteli süt sığırcılığı işletmesi olarak planladığımız hedefimize adım adım ilerliyoruz. Bu proje ile 19 hayvancılık işletme maliyeti yerine bir işletme maliyetini sağlamış olacağız. İl Müdürlüğümüzün sağlamış olduğu teknik deste ile yürütülen projeye, 8 adet koç desteği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca 200 dekar alanda mera Islah ve amenajmanı gerçekleştirecek olup, 2021 yılı içeresin de yem bitkileri ekilişi bazında tohum teminin de yüzde100 destek sağlayacağız" dedi.

"Köy bazında hayvancılığın sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilerek bu vesile ile köyden kente göçün önleyeceğiz"

Açıklamasının devamında, Çiftçi Katkısı ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hakkında bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "14’üncü etap kapsamında destekleme veya Bakanlığımızda mevcut bulunan başka bütçe kalemlerinden bu projemizin finansmanın sağlamayı hedefliyoruz. Bizim bu projeyle amacımız, köy bazında hayvan yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerin veya işsizlik nedeniyle köy dışına göç etmiş gençlerin, bir şirket bünyesinde, birlikte üretim modeli etrafında birleşmelerini sağlamak. 19 yetiştirici/yetiştirici adayı 2019 yılında Danişment Köyü Tarım Hayvancılık Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i bünyesinde bu hedef doğrultusunda aynı çatı altında birleştirdik ve bu hedefimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Köy bazında hayvancılığın sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilerek bu vesile ile köyden kente göçün önlenebileceği, çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılarak köylerinde kaliteli bir yaşam sürdürmelerinin sağlanabileceği öngörmekteyiz" dedi.

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