Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik uzmanları yetiştirilecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan, "Endüstriyel Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans Programı" ile Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik uzmanlarını yetiştirilecek.

2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen Yeşil Mutabakat çerçevesinde, AB ülkelerine ihracat yapan firmalara ve tedarikçilerine getirilen "sürdürülebilirlik raporu hazırlanma zorunluluğu" çerçevesinde istihdam edilebilecek uzmanlar, bu alanda önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden alınan bilgiye göre, disiplinler arası bir program olan Endüstriyel Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans Programına; Mühendislik, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim, Teknoloji, Ziraat, Su Ürünleri, BESYO ve Turizm gibi farklı alanların ilgili bölümlerinden mezun öğrenciler kabul edilecek. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için 20 öğrenci kontenjanı bulunan programa başvurular 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek.