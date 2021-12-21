Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yüksek öğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye’nin en iyi 15’inci, Dünya’nın ise 275’inci yeşil kampüsü oldu.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya üniversiteler sıralamasını açıklandı. Şey Edebali Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Şenay Balbay ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Sarıhan tarafından idari birimler ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında ilk 300 içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Toplamda 6825 puan alan Şeyh Edebali Üniversitesi, dünya çapında 956 üniversite arasında 275’inci sırada Türkiye üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 15’inci sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 12’inci sırada yer aldı.

Öte yandan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, "Elde edilen başarıda pay sahibi olan, üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle üniversitesinin başarısını kutladı.