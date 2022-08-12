Türkiye’de av sezonu açılıyor

Bilecik Valiliği, 2022-2023 av yasağının 20 Ağustos 2022 tarihi itibariyle biteceğini bildiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Tarım ve Orman İl Şube Müdürlükleri’nin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Merkez Av Komisyonunca av döneminde geçerli olmak üzere Türkiye’de kara avcılığıyla avlanma usul ve esasları belirlendi. Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "022-2023 av yasağının kalkmasıyla avın açılış ve kapanış tarihleri, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitleri, avlanma günleri, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahalar, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarı, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ve mücadele amaçlı avlanma usulü görüşülerek karara bağlandı. Alınan karar 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre avlanma; tüm bölgelerde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde idari tatiller de dahil olmak üzere av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek" ifadelerine yer verildi.

“Avcıların, avlanma izin ücretinin yatırılması gerekiyor”

Açıklamanın devamında, “Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Tarım ve Orman İl Şube Müdürlükleri’nin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından ve 0850 888-06-06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir” denildi.

Öte yandan, avcıların; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 21 sayılı kararında yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymalarının zorunlu olduğu ifade edildi.