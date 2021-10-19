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Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası’nda Bilecik’e 2 altın madalya

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası’nda Bilecikli 2 karateci Türkiye Şampiyonu oldu.

BİLECİK 19.10.2021, 10:12
Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası’nda Bilecik’e 2 altın madalya

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası’nda Bilecikli 2 karateci Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası’nın 15-17 Ekim tarihlerinde Bursa Yunus Emre Spor Kompleksinde düzenlendi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları İsmet Durmuş ve Birol Talha Şen şampiyonada Bilecik’i temsil ettiler. Antrenörü Yılmaz Durmuş öncülüğünde milli karateci İsmet Durmuş Büyükler kategorisi 70 kilogramda, Birol Talha Şen ise Gençler kategorisinde 55 kilogramda altın madalya sahibi olarak, kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldular.

Öte yandan milli takıma seçilen İsmet Durmuş, 15-16 Kasım 2021 tarihinde Polonya’da yapılacak olan Kyokushın Karate Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

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