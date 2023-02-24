Türkiye için önemli bir merkez olacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yapımına devam edilen Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Laboratuarının Türkiye için önemli bir merkez olacağını söyledi.

Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi ile birlikte sürdürülen inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şahin, “Osmaneli Belediyesi ve BŞEÜ Tıp Fakültesinin bir alüminyum fabrikasının destekleri ile inşa ettiği Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Laboratuarımız Türkiye’de önemli bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.