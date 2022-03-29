Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge birincisi olarak, Türkiye finaline kalan öğrencileri makamında ağırladı.

Geçtiğimi günlerde Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Ayşe Sena Çelik, Elif Irmak Kaya ve Efe Ali Fizik öğretmenleri Onur Özdemir danışmanlığında hazırladıkları “Duruş Pozisyonuna Bağlı Oluşan Omurga Rahatsızlıklarını Önlemeye Yönelik Elektronik Yelek Tasarımı” isimli projeyle 404 proje arasından birinci olmuştu. Bunun üzerine 6 senedir geleneği bozmayarak Türkiye finaline kalan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, makamında ağırlayarak hediye takdiminde bulundu. İl Müdürü Akyol, öğrencileri göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.