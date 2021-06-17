banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı

Türkiye 3’üncüsü öğrenciyi makamında ağırladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Sena İpçioğlu’nu makamında ağırladı.

BİLECİK 17.06.2021, 10:50
Türkiye 3’üncüsü öğrenciyi makamında ağırladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Sena İpçioğlu’nu makamında ağırladı.

İl Müdürü Alyol, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 52’incisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma" projesi yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Sena İpçioğlu’nu makamında ağırladı. Öğrenci ve okul yönetimini tebrik eden İl Müdürü Akyol, "Okulumuzun 11’inci sınıf öğrencilerinden Sena İpçioğlu, öğretmeni Sevilay Çakır’ın danışmanlığında sosyoloji alanı finansal okuryazarlık tematik alanında hazırlanan ’Pandemi döneminde lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi’ başlıklı proje hazırladı. Öğrencimiz, düzenlenen yarışmada ’Bölge sosyoloji’ alanı birincisi seçildikten sonra Türkiye 3’üncüsü olmaya hak kazandı. Arge Birimini, Okul Müdürü Fadıl Ağdağ’ı, proje danışman öğretmeni Sevilay Çakır’ı ve öğrenimiz Sena İpçioğlu’nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493