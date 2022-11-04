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Türk Kızılay’ı gönüllüleri minik öğrencileri ziyaret etti
Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitimlerini sürdüren minik öğrenciler, Türk Kızılay’ı gönüllülerini ağırladı.
BİLECİK 04.11.2022, 11:35
Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitimlerini sürdüren minik öğrenciler, Türk Kızılay’ı gönüllülerini ağırladı.
Türk Kızılay’ı Haftası dolayısıyla Çocuk Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programlarda küçük öğrenciler, Türk Kızılay’ının faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, merak ettikleri soruların cevabını buldu.Güzel ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrenciler Türk Kızılay’ın tarihsel geçmişi hakkındaki filmi izleyip, boyama yaptı.
İlk yardım konularında uygulamalı bilgilerin sunulduğu program, Türk Kızılay’ı gönüllüleri ile öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.