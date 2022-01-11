Osmaneli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Koro, Osmaneli İlçe Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal etkinlik projesi kapsamında kuruldu. İlçe halkının koroya büyük ilgi gösterdiğini anlatan Belediye Başkanı Münür Şahin, "Gölpazarı Belediye Başkanımız Hayri Süer, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin ve Bilecik’ten koromuza katılan misafirlerimiz ile beraber çalışmaları izlediler ve iştirak ettik. Sosyal etkinlik projesi kapsamında Türk Halk Müziği Koromuz ilerleyen günlerde bir konser vermeyi planlanıyor. Bugün bizleri yalnız bırakmayan her konuda işbirliği yapan Gölpazarı Belediye Başkanımız Hayri Süer ve değerli koro hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.