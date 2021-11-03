Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına başladı

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, bağlama ustası ve koro şefi Mehmet Uysal yönetiminde çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 yıllık bir pandemi sürecinin ardından yeniden belediye bünyesi altında çalışmalarına başlayan Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel türküleri Bozüyüklüler için seslendirmeye hazırlanıyor. Metristepe Kültür Merkezi’nde 50 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayan koro şefi Mehmet Uysal; koronun 2020 Şubat ayında düzenleyeceği konserin, önce Suriye’deki şehit askerlerimiz, sonra Van’daki çığ felaketi, daha sonra da Elazığ depreminden dolayı Mart ayına ertelendiğini, Mart ayında da pandemi nedeniyle bütün çalışmaların ve konserlerin iptal olduğunu ve yasaklandığını belirterek “ Bu sezon ise pandemi şartlarına uygun olarak yurt genelinde bütün koroların çalışmalarına başladığı gibi, Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’da Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun talimatları doğrultusunda ilk çalışmasını yaptı. 2 yıl gibi sıkıntılı bir dönemden sonra koro arkadaşlarımızın ve halkımızın yoğun talebiyle ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun onayıyla çalışmalarımıza kaldığımız yerden pandemi koşullarına uygun olarak devam ediyoruz. Arkadaşlarımız koro çalışmalarını çok özlemişler, ilk günden uyum ve neşe içinde türküleri seslendirdiler. İnşallah çalışmalarımıza sağlıklı ve kurallara uygun bir şekilde devam edip bir an önce yapamadığımız konseri halkımıza sunmak istiyoruz. Ben tekrar hayırlı olsun diyor, koromuzun çalışmalarına başlamasında başta Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Koro çalışmaları Metristepe Kültür Merkezi’nde Pazartesi ve Perşembe günleri 19:00 - 21:00 saatleri arasında devam edecek. Ayrıca koro çalışmalarına katılmak isteyenler ise başvurularını Metristepe Kültür Merkezi’ne yapabilirler.