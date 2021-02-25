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Türk bayrağı ve Atatürk’ün resminin yıpranmış şekline tepki gösterdi
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı binasında asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin ve Türk bayrağının yırtık, soluk ve yıpranmış haline tepki göstererek, "Değiştiremiyorsanız biz hediye edelim” dedi.
BİLECİK 25.02.2021, 11:55
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı binasında asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin ve Türk bayrağının yırtık, soluk ve yıpranmış haline tepki göstererek, "Değiştiremiyorsanız biz hediye edelim” dedi.AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bazı ziyaretler için Pazaryeri ilçesine geldi. Burada gezerken Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı binasında asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin ve Türk bayrağının yırtık, soluk ve yıpranmış halini gören Yıldırım, tepki gösterdi. Yıldırım, "Değiştiremiyorsanız biz hediye edelim ama bu saygısızlığı ne bayrağımıza ne de Atamıza yapmayın" dedi.