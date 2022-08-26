Türbe çevresi ve içinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Bilecik ziyaretleri çerçevesinde Şey Edebali Türbesini ziyaret ederek türbenin çevresinde ve içinde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Dr. Haluk Yıldız, kentte yürütülen çalışmalar ve projeleri incelemek ve değerlendirmek üzere Bilecik’e geldi. Bilecik Turizm İl Müdürü Serkan Bircan tarafından karşılanan Yıldız, Şeyh Edebali Türbesinde incelemelerde bulunarak dua etti. Türbe çevresi ve içinde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Serkan Bircan, Bölge Müdürü Yıldız’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.