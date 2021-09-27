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TÜGVA’dan Başkan Şahin’e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkez Marmara Teşkilat Koordinatörü Buğra Ayan, Osmaneli Belediye Başkanı ziyaret etti.

BİLECİK 27.09.2021, 12:15
TÜGVA’dan Başkan Şahin’e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkez Marmara Teşkilat Koordinatörü Buğra Ayan, Osmaneli Belediye Başkanı ziyaret etti.

TÜGVA Genel Merkez Marmara Teşkilat Koordinatörü Buğra Ayan, TÜGVA Bilecik Başkanı Miraç Çomran, TÜGVA Osmaneli İlçe Temsilcisi İbrahim Daş, Lise Koordinatörü Burak Sadoğlu, Kurumsal Medya İletişim Ofis Sorumlusu Ali Çelik, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisinde gerçekleşen ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakıf. Yeni nesil gencin enerjisi, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan anlayışa sahip vakıfçılık modeli olan TÜGVA Osmaneli ilçemizde İbrahim Daş başkanlığında faaliyetlerine devam ediyor. TÜGVA Genel Merkez Marmara Teşkilat Koordinatörü Buğra Ayan ile vakfın faaliyetleri ve projelerimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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