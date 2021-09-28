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Tuğgeneral Vedat Çolak göreve başladı

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını görevine atanan Tuğgeneral Vedat Çolak göreve başladı.

BİLECİK 28.09.2021, 10:36
Tuğgeneral Vedat Çolak göreve başladı

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını görevine atanan Tuğgeneral Vedat Çolak göreve başladı.

Geçtiğimiz ay Jandarma Genel Komutanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığına atanırken, boşalan göreve ise Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak getirilmişti. Tuğgeneral Vedat Çolak göreve başlarken, ilk ziyaretini Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’na yaptı. İkili bir süre sohbet ederken, Vali Vekili Kadiroğlu Tuğgeneral Çolak’a yeni görevinde başarılar diledi.

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