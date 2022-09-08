Tropikal ejder meyvesi üreticisi çift ilk hasattan memnun

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ilk kez tropikal ejder meyvesi üreticiliği yapmaya başlayan Nur ve Ahmet Talih çifti, ilk hasattan memnun oldukların söylediler.

Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ve ’pitaya’ ismiyle de bilinir ejder meyvesini eken Talih ailesi gözü gibi baktığı fidelerinden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvelerinin hasadı yapılırken, aile ilk hasattan memnun kaldı. Talih çifti, Osmaneli Kaymakam Ünal’a, yetiştirdikleri ejder meyvesi ikram ederken, "Yetiştirmiş olduğumuz ejder meyvesini ilk internette gördük. Görüntüsünden etkilenip üretmeye karar verdik. Kendi imkanlarımız ile seramızda yetiştirdik” diyerek meyve hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ünal, Talih çiftine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İlçemizde alternatif tarıma öncülük yaptığınız için teşekkür ediyoruz, her zaman üreticinin ve çiftçinin yanındayız” ifadelerine yer verdi.