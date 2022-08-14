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Tramvay projesi için yemekli program

Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tramvay projesinin başlaması dolayısıyla belediye personeline yemekli program düzenledi.

BİLECİK 14.08.2022, 14:44
Tramvay projesi için yemekli program

Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tramvay projesinin başlaması dolayısıyla belediye personeline yemekli program düzenledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük’ün çehresini değiştirecek vizyon projelerden tramvay projesinin kazasız belasız bir şekilde en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması amacıyla koç keserek yemek programı düzenledi. Yeni Düğün Salonu’nda düzenlenen yemek programına Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve belediye personeli katıldı.

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