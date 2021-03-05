Trafik ekiplerinden korona denetimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde trafik polisleri tarafından şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları ile ticari taksilere yönelik korona virüs (Covid19) denetimi yapıldı.

İlçenin birçok noktasında eş zamanlı yapılan denetimlerde, kapalı pazar, terminal, şehir içindeki taksi durakları ve seyir halinde araçlara yönelik polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 16 ticari taksi, 32 dolmuş, 12 otobüs denetlenirken sürücüler ve 210 yolcunun HES kodu ile birlikte Covid19 tedbirleri kapsamında maske takıp takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Belirtilen kurallara uyulması noktasında sürücülere ve yolculara gerekli uyarılar yapıldı.