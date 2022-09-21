TMO alımları Bilecik’te rekor kırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımında Bilecik’te rekor kırdı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın girişimleriyle TMO’nun bu yıl Bilecik Merkez ve Gölpazarı’nda açtığı iki alım noktasında son 10 yılda alınan hububat ortalamasının üzerine çıkılarak rekor kırıldığı açıklandı. Bilecik’te son 10 yılda TMO tarafından yılda ortalama 600 ton/yıl hububat alındığını belirten Vali Kızılkaya, sayının 2022’de 6 bin ton’a yükseldiğini vurguladı. Kızılkaya; “Ülkemizin refahı ve gelişimi için istikrarla üreten çiftçilerimize bu yıl yapılan 37 milyon 937 bin TL ürün ödemesine ek 5 milyon 932 bin TL’de prim ödemesi yapılacak. Bu sayede üretme azminde olan çiftçilerimize devletimiz güzel bir destek sunmuş oluyor. Devletimizin her daim üretenin yanındadır ve destekçisidir. Ürettikçe güzel ülkemiz kazanacak, Bilecik’imiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak” ifadelerine yer vererek desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye teşekkürlerini iletti.