Tıp Fakültesinin kurucu dekanı Baykan göreve başladı

Prof. Dr. Mahmut Baykan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulan Tıp Fakültesinin kurucu dekanı olarak göreve başladı.

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında ülkemizin önemli bilim insanlarından olan Prof. Dr. Mahmut Baykan, göreve başlarken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti. Rektör Beydemir, Dekan Baykan’ın tıp fakültesi, üniversite ve Bilecik’e büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

“Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var”

Prof. Dr. Mahmut Baykan, öncelikli hedeflerinin Temel Tıp Bilimleri Bölümünün fiziki, akademik ve teknik alt yapısını tamamlamak ve bu süreçte eğitimlerine anlaşmalı üniversitelerde başlayacak öğrencilerin eğitim hayatlarına Bilecik’te devam etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Üniversite yönetimi tarafından Tıp Fakültesine tahsis edilen H blokta incelemede bulunduklarını ve gelinen noktadan son derece memnun olduklarını ifade eden Dekan Baykan, "Bilecik halkına fakültenin eksiklerinin giderilmesi konusunda gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri destekler için teşekkür ederi. Bir diğer hedefimiz ise Bilecik halkına verilen sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini artırmak. İlerleyen dönemde Bilecik’te yaşayanların sağlık hizmeti almak için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Bilecik’in coğrafi konumunun sağladığı çok önemli avantajları var. Tam teşekküllü bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yalnızca Bilecik’e ve ülkemize hizmet etmekle kalmayacak, uluslararası anlamda sağlık hizmeti verebilen bir merkeze dönüşebilecek. Üniversite yönetiminin Tıp Fakültesinin kuruluş sürecinde titizlikle çalıştıkları ve beni bu önemli görevi layık gören Rektör Beydemir’e teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Mahmut Baykan Kimdir?

Prof. Dr. Mahmut Baykan, 1953 Kayseri/Erkilet doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitiminden 1981 yılında mezun olduktan sonra mecburi hizmetini Yozgat ve ilçelerinde tamamlamıştır. 1984-1985 yıllarında askerlik görevini Edirne’de yapan Prof. Dr. Baykan, 1987 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev almıştır. 1990 yılında uzman doktor, 1991’de öğretim görevlisi, 1993’te yardımcı doçent olan Baykan, 1994 yılından itibaren 1 buçuk yıl süreyle S.Ü. Sağlık Meslek Yüksek Okulunda Müdür Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi Sorumlusu olan Baykan, ayrıca uzun süre parazitoloji sorumluluğu ve Meram Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatörlüğü yaptı. Ekim 1996’da doçent, 2002 yılında profesör unvanı alan Baykan, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yanında Anabilim Dalı Başkanlığı, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere pek çok idari ve kurumsal görev üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Mahmut Baykan evli ve 3 çocuk babasıdır.