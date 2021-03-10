Tıp Fakültesi öğrenci alımına başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde 2020 yılında kurulan Tıp Fakültesi’nin, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlaması için önemli bir işbirliğine imza atıldı.

Yapılan protokol çerçevesinde Tıp Fakültesi’ne yerleşecek öğrenciler; üniversitedeki fiziki, teknik ve akademik altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim görecekler. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan arasında 9 Mart 2021 tarihinde imzalanan protokol, YÖK Yürütme Kurulu’nun onayı sonrasında yürürlüğe girecek.