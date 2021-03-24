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Ticaret merkezi ihalesi ileri bir tarihe ertelendi

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait olan ticaret merkezinin yarın yapılması planlanan ihalesi, Resmi Gazete’ye ilan verilmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

BİLECİK 24.03.2021, 16:02
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Ticaret merkezi ihalesi ileri bir tarihe ertelendi

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait olan ticaret merkezinin yarın yapılması planlanan ihalesi, Resmi Gazete’ye ilan verilmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi’ndeki eski Elmas Çay Bahçesi’nin yerine dönemin Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı zamanında inşasına başlanan, geçtiğimiz yıl ise yapım işi bitirilen ticaret merkezinin yarın yapılması planlanan ihalesi Resmi Gazete’ye ilan verilmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. İçerisinde 19 adet dükkan bulunan ticaret merkezi, açık teklif usulü ihalesinin 16 milyon 437 bin 500 TL muhammen bedelli ihaleye çıkacaktı.

Öte yandan ticaret merkezi ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yeniden ihaleye çıkacağı öğrenildi.
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