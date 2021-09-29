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Tezgahların vazgeçilmesi hamsi oldu

Bilecik’te balık sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluştururken, en çok hamsi satılması gözlerden kaçmadı.

BİLECİK 29.09.2021, 14:24
Tezgahların vazgeçilmesi hamsi oldu

Bilecik’te balık sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluştururken, en çok hamsi satılması gözlerden kaçmadı.

Türkiye’de 6 ay aradan sonra 1 Eylül’de balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık pazarları da hareketlenmeye başlarken, Bilecik’te vatandaşlar en çok hamsiye ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ve balık satıcıları havaların soğumasıyla hamsinin fiyatının daha da düşmesi beklerken, tezgahlarda 35 TL’den satılan hamsi, sezonun ilk 28 gününde en çok satılanlar arasına girdi.

"Vatandaşlarımız hamsiye daha çok rehavet gösteriyor"

Balık satıcısı Celal Karakaya, havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları başlayınca balık fiyatlarında düşüş yaşanacağı anlatarak, "Vatandaşlar taze deniz balığını özlemiş. Tezgahlar şenlendi. Çeşit bol ama fiyatların pahalı olması vatandaşları düşündürüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha bol ve bereketli olur. Bugün için hamsi 35, çinakop 50, levrek: 40, lüfer 20, çupra 50, deniz çuprası 80, somon 100, istavrit 25, uskumru 35 TL’den satılıyor. Ama vatandaşlarımız hamsiye daha çok rehavet gösteriyor" dedi.

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