Temizlik İşleri Müdürlüğünden ‘doğamızı ve çevremizi koruyalım’ mesajı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında mıntıka temizliği yapıldı.

Geçen hafta itibariyle çevre temizliği çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara ‘Doğamızı ve çevremizi koruyalım’ mesajı verdi. Başta Pelitözü Gölpark olmak üzere birçok doğal güzelliğe sahip bölgenin, atılan çöpler ile kötü bir görüntüye neden olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, gelecek kuşaklara sağlıklı ve güzel bir dünya bırakabilmek için doğanın ve çevrenin korunması gerektiği ifade etti. Atılan her çöpün toplanamadığı ve toprakla buluşarak doğaya zararlı hale gelebildiğini vurgulayan çalışanlar, vatandaşların bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istedi.