Temiz doğa ve sağlıklı yaşam için yapılan çalışmalar ödüllendirildi

Bilecik Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin çevreci, sağlıklı, ekonomik, pratik ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar ödüllendirildi.

Bilecik Belediyesi’nin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin ’Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ sloganıyla başlattığı, Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği iş birliği ile bu yıl uygulanan proje ile 10 öğrenciye, birlik tarafından gönderilen bisiklet ekipmanları ve hikaye kitapları, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı tarafından çocuklara hediye edildi.

"Sağlıklı kentler birliğinin üyesi olarak güzel çalışmalarımız devam edecek"

Bilecik Belediyesi’nin Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olduğunu hatırlatan ve birlikle güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’Belediyemiz ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde bisiklet kullanımının artırılması ve bu yönde farkındalığın oluşması amacıyla birçok etkinliğe paydaş oluyoruz. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi ve Belediyemiz Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz’un da büyük gayretleriyle bu alanda güzel çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Birlik tarafından gönderilen bisiklet ile ilgili ekipmanları da çocuklara hediye ettik’’ ifadelerini kullandı.