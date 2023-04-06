Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri çerçevesinde bir araya gelen çocuklar, temiz bir dünya için sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çektiler.

Eğitime dair onlarca kurs ve programı çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, düzenlenen etkinlik ile sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili mesajları duyurdu. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen aktivitede çocuklar, istasyon tekniği kullanarak sıfır atık ve geri dönüşüm konularında resim yaparak, afiş hazırlayıp slogan ürettiler. Dünya sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan nitelikli eğitime de dikkati çeken çocuklar, yaptıkları resimlerle hayal ettikleri dünyayı yansıttı, ürettikleri slogan ve afişlerle çevrenin korunması için etkili mesajlar paylaşmış oldu.