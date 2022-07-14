TEKNOFEST finaline katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, TEKNOFEST finaline katılmaya hak kazanan Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı’nı gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı, Şanlıurfa’da yapılan ve 8 farklı ülkenin yer aldığı 14. Uluslararası Robot Yarışmasında, Labirent Ustası Kategorisinde, 6’ıncı ve 7’inciliği alarak Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST finallerine katılmaya hak kazandı.

Bu başarıya imza atan Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı öğrencilerini makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kendilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu çalışmada emeği geçen öğretmen ve idarecilere de gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür eden İl Müdürü Akyol, başarıda pay sahibi olan öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür belgesi takdim ederek kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.