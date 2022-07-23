TEKNOFEST finalinde yarışmaya hak kazandılar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Etkin Tarım Projesi (ETA), bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali final etabında yarışmaya hak kazandı.

Öğrencilerden Yaşar Can Demiral ve ekip üyeleri Ayşenur Cankurt, Eyüp Kırca, Kübra Bakırcı ve Yeşim Merter’in Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz’in danışmanlığında hayata geçirdiği proje ile tarımsal verimi artırmaya yönelik bir mobil uygulama geliştirildi. Bitki hastalıklarının tespiti için kullanılacak uygulama, Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yanı sıra Bilecik Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çukurören, Sarmaşık ve Yeniköy muhtarlıklarının destekleriyle hazırlandı. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde karşılaştıkları sorunlara bütüncül bir çözüm getirmeyi amaçlayan uygulamada; afetlere karşı acil hava durumu uyarısı, güncel hal ve borsa fiyatları, uygulamalı tarım eğitim videoları ve doğru sulama uygulamaları gibi konularda yardımcı araçlar yer alıyor.

6 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda hazırlanan ETA Uygulaması, 29-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022 finallerinde Şeyh Edebali Üniversitesini ve Bilecik’i temsil edecek.