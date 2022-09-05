TEKNOFEST 2022 finallerine katılma başarısı gösterdiler

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarladıkları labirent ustası robot ile TEKNOFEST 2022 finallerine katılma başarısı gösterdi.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uluslararası robot yarışmalarında elde ettiği başarının ardından TEKNOFEST 2022 finallerine katılma başarısı gösterdi. 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 bini aşkın takımla, 600 binin üzerinde yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST’e, 2 adet labirent ustası robot ile katılan öğrenciler dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde Bilecik’i en iyi şekilde temsil etti.