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Tekirdağ ekibi Bilecik’teki Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimleri denetledi

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen iller arası çapraz denetim modeli uygulaması kapsamında Bilecik Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerinin denetlenmesi için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ekibi görevlendirildi.

BİLECİK 24.09.2021, 12:16
Tekirdağ ekibi Bilecik’teki Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimleri denetledi

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen iller arası çapraz denetim modeli uygulaması kapsamında Bilecik Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerinin denetlenmesi için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ekibi görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen iller arası çapraz denetim modeli uygulaması ile Bilecik’e gelen Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ekibi Bilecik Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimleri denetledi. Denetleme sonrası Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ekibi makamında ağırladı.

Görevleri biten ekipler Tekirdağ’daki görevlerine devam etmek üzere geri döndü.

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