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Tekin’den Gaziler Günü mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

BİLECİK 18.09.2021, 11:44
Tekin’den Gaziler Günü mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Tekin, yayınladığı mesajda “Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mareşal’ rütbesi ve ‘gazi’ unvanının verilişinin yıl dönümünde vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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